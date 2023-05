Cooler Master | presentato il nuovo Hyper 212 Halo Edition

(Di lunedì 15 maggio 2023)arricchisce la sua celebre gammaintroducendo il suo nuovissimo dissipatore212Nel corso degli anni, la serie212 si è affermata come un’ottima scelta per il raffreddamento aftermarket delle CPU. Guadagnandosi così la reputazione di uno dei più popolari dissipatori per CPU sul mercato. L’azienda taiwanese ha continuamente modernizzato la serie integrando tecnologie avanzate per dissipatori e ventole. Con l’introduzione dell’212ha implementato una significativa revisione del design e della tecnologia, portando la serie a nuovi livelli....

Hyper 212 si è affermato nel tempo come una delle scelte più consuete per il raffreddamento aftermarket delle CPU e adesso l'azienda ha scelto di aggiornarlo con una variante 'Halo' . La ...Nel corso degli anni, la serieHyper 212 si è affermata come un'ottima scelta per il raffreddamento aftermarket delle CPU, guadagnandosi la reputazione di uno dei più popolari dissipatori per CPU sul mercato. L'...This cooling solution fromis designed to keep your SSDs cool by using advanced heat dissipation ...

Cooler Master rilascia l'Hyper 212 Halo Edition Nexthardware

L'azienda Cooler Master arricchiscde la celebre gamma di dissipatori Hyper introducendo il suo nuovissimo dissipatore Hyper 212 Halo Edition.Cooler Master introduce Hyper 212 Halo, nuovo dissipatore per il raffreddamento aftermarket delle CPU frutto di una significativa revisione del design e della tecnologia, portando la serie Hyper a ...