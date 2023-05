Conza della Campania | Cantarella “batte” il quorum e diventa Sindaco

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra ill’unico avversario dare e Raffaelecon la lista “Insieme per” ce l’ha fatta ed è stato elettodi, praticamente già dopo il dato dell’affluenza delle 19:00 di domenica sera. Il dato complessivo dell’affuluenza, alle 15:00 è stato del 66.60%. Tanto è bastato aper essere eletto. Subentra all’uscente Luigi Ciccone e guiderà il Comune per i prossimi cinque anni. Si aspettano i risultati complessivi dei voti ottenuti dai singoli consiglieri per il quadro completo degli eletti IN AGGIORNAMENTO Le liste negli altri comuni al voto Nusco, Aquilonia, Cairano, Caposele, Casalbore, Greci, Lapio, Marzano di Nola, ...