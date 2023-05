Continua il tour acustico di Angelo Bettati

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 15 maggio 2023) PARMA – Il cantautore della bassa parmenseprosegue il suo2023 insuonando a Chieti nel Teatro Marrucino. Dopo aver fatto ascoltare quest’anno in diversi teatri importanti alcune delle canzoni d’amore presenti nel suo ultimo album “Bidèl”,come ospite della serata si farà accompagnare dalla sua fedele chitarra blu nell’esecuzione di un brano a lui molto caro: “Eloise”. Eloise è una sua amica che verrà cantata al pubblico esibendone particolari caratteriali unici e propositivi. Compito del cantautore è infatti quello di risvegliare in ciascuno di noi delle emozioni sincere e spontanee che possono coincidere con quelle avute in fase di stesura dei pezzi, non necessariamente autobiografici. La cosa più importante da vivere ad ogni incontro è quella di passare insieme ...