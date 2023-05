... anche fra i giovani, ma pesa la frenata della capacità di acquisto: - 14,7 miliardi in due anni, - 540 euro a famiglia", avvertepresentando uno studio con Ipsos. La perdita di potere ...Secondo le stime di, entro la fine del 2023, il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti sarà inferiore di 2.800 euro rispetto al 2021, mentre per i lavoratori autonomi la loro ...... anche fra i giovani, ma pesa la frenata della capacità di acquisto: - 14,7 miliardi in due anni, - 540 euro a famiglia", avvertepresentando uno studio con Ipsos. La perdita di potere ...

++ Confesercenti, bruciati 14,7 miliardi di capacità di spesa ++ - PMI Agenzia ANSA

"Gli acquisti nei negozi fisici sono ancora i preferiti dagli italiani, anche fra i giovani, ma pesa la frenata della capacità di acquisto: -14,7 miliardi in due anni, -540 euro a famiglia", avverte C ...I numeri Istat certificano come l'impatto dei rincari imprima un peggioramento delle vendite al dettaglio: si spende di più per comprare di meno ...