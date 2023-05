Concorso Personale Ata 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sono stati pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) i bandi inerenti il nuovoATA 24 mesi, finalizzato all’inserimento e aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti delAmministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola. Le domande possono essere presentate fino alle ore 23.59 del giorno 18 maggio. In questa breve guida ti forniremo tutte le informazioni utili per partecipare ad uno dei concorsi più ambiti. : a chi è rivolto Il bando diè rivolto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 66 anni ed è finalizzato alla copertura di ruolo di: Collaboratore scolastico AREA A: CS; Collaboratore scolastico Addetto alle aziende agrarie AREA AS: CR; Assistente Amministrativo AREA B: AA; Assistente Tecnico AREA B: AT; Cuoco AREA ...