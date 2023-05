Con l’uscita di Che Tempo che Fa dai palinsesti la Rai perde il programma più visto della terza rete | media del 12% di share contro il 7%

(Di lunedì 15 maggio 2023) “È la prima vittima del governo Meloni“, il commento forse più letto in queste ore, complice l’esultanza del vicepremier Salvini (“Belli ciao“, ha scritto sui social rilanciando l’immagine di Fazio e Littizzetto). “Non è stato cacciato, è andato via lui”, la replica del mondo politico ed editoriale di centrodestra.di Fabio Fazio da Viale Mazzini oltrepassa i confini televisivi per diventare un caso politico. Dopo vent’anni di “Cheche fa” e quaranta di Rai, il conduttore savonese per i prossimi quattro lavorerà su Nove, canale del gruppo Warner Bros Discovery. Rai3rà, dunque, il suopiùcon unache si avvicina ai due milioni e mezzo di telespettatori e al 12% dinella parte centrale, con “Il Tavolo” intorno al 10%. ...

... e dopodel bellissimo anime The First Slam Dunk , la festa animata continua! Spider - Man Across the Spider - Verse tra i film animati del giugno 2023 Si comincia il 1° giugno...Quanto guadagna Fabio Faziodi scena del conduttore dalla Rai, torna'interesse sul conduttore che ha lavorato per il servizio pubblico per quasi quarant'anni. Fazio ha infatti firmatoWarner Bros. Discovery un ...... 'Ritorno nella città senza nome' (Mondadori), indomani ... assente da ogni carta geografica, a 36 ore di treno da Mosca e... "'85% di quello che ho scritto è vero. Solo le cose più ...