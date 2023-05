(Di lunedì 15 maggio 2023) Leggi Anche Elezioni2023, il centrodestra è avanti - Affluenza in calo al 59% 'Intorno a Cicerone, nato ad- ha proseguito- , la città ha creato il Certamen che coinvolge ...

Leggi Anche Elezioni2023, il centrodestra è avanti - Affluenza in calo al 59% 'Intorno a Cicerone, nato ad Arpino - ha proseguito Sgarbi - , la città ha creato il Certamen che coinvolge concretamente centinaia ...AGI - Il sottosegretario alla Cultura,Sgarbi , è il nuovo sindaco di Arpino. Il critico d'arte, nella tornata di elezioni ... Leggi anche: il centrodestra vince a Latina, Sondrio, ...Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone. Completato lo spoglio delle 8 sezioni, in base ai dati del Viminale, Sgarbi ha avuto il 44,39% dei voti. Battuti gli altri ...

Comunali, Vittorio Sgarbi eletto sindaco di Arpino (Frosinone) TGCOM

"Mi aspettavo questa vittoria- ha commentato Sgarbi - Arpino è una città importante e merita un sindaco importante". Il sottosegretario alla Cultura ha vinto con 2023 preferenze, corrispondenti al 44, ...Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone. Il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni ha ottenuto il 44,39% sopravanzando Andrea Chietini e Gianluca Quadrini.