Comunali in Toscana | a Pisa centrodestra in netto vantaggio Massa e Siena verso il ballottaggio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si profila ilnelle tre maggiori sfide dellein. Quando lo spoglio è circa al 10% delle sezioni le prime due vedono iline ain particolare in, tanto che si potrebbe anche ipotizzare una vittoria al primo turno. Diversa la situazione a, che vede il centrosinistra avanti, ma lo spoglio è indietro rispetto agli altri due centri. AllediinAlledicon 23 sezioni scrutinate su 86, il sindaco uscente Michele Conti, ...

Per quanto riguarda Alexandre Dei , di Patto Civico 2023, ed Edoardo Polacco di Comitato Libertà, i due hanno raggiunto rispettivamente lo 0,54% e lo 0,23%.16.01 Inaffluenza al 58,14%. Nel 2018 era al 59,64%. 16.30 Dal Viminale i dati definitivi sull'affluenza alle: 59,03% ( - 2,19% rispetto al 2018). 16.50 A Brescia con le ...La tornata delle elezionidi primavera è lontana dal concludersi. Il 21 maggio andranno al voto i cittadini di ..., il tentativo di rivincita del Pd targato Schlein L'ondata di ...

Risultati elezioni comunali: Toscana, Umbria e Liguria, lo spoglio in diretta LA NAZIONE

Gabriele Fusini è il sindaco di Magliano in Toscana. "Grazie per la fiducia e ora, insieme, facciamo crescere il nostro amato territorio" ...(Adnkronos) - Secondo i primi risultati delle elezioni comunali 2023, "molti comuni andranno al ballottaggio. Partivamo da una situazione in cui il centrodestra guidava i 2/3 dei comuni al voto e ora ...