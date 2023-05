Comunali | dal sempreverde Scajola al movimento per l’indipendenza del Salento | le altre sfide di queste elezioni

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ledel 14 e 15 maggio, in buona parte delle grandi città, restano in bilico: sarà il ballottaggio del 28 e 29 maggio a decretare chi, tra centrodestra e centrosinistra, può ritenersi il vincitore della tornata. L’unico capoluogo di regione, Ancona, potrebbe cambiare colore e passare alla coalizione guidata da Fratelli d’Italia, ma bisognerà aspettare ancora due settimane per trarre le conclusioni. Gli altri 12 capoluoghi di provincia vedono, come principali risultati, la conferma del Partito democratico a Brescia e la netta sconfitta di quest’ultimo a Latina. Il centrosinistra regge a Teramo e si affaccia alla riconquista di Siena, dopo cinque anni di amministrazione di centrodestra. Che dovrebbe riuscire a conservare il governo di Pisa, forse già al primo turno, mentre rimangono aperti i giochi a Massa. Imperia resta a Claudio ...