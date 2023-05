Comunali | al centrodestra 5 capoluoghi | 2 al centrosinistra Sei le città al ballottaggio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilesulta per i risultati di questa tornata elettorale . Ovviamente la partira finirà tra due settimane, ai ballottaggi, tuttavia, per ora, dai primi dati non definitivi sembra che il ...

... il Pd è indietro a Pisa, ma è avanti a Siena (città governata negli ultimi cinque anni dal). Ballottaggio anche a Massa . Leggi anche/ Elezioni, i risultati. Ecco chi ha vinto ...Fratelli d'Italia non ha dubbi : "Netta vittoria del- sottolinea Giovanni Donzelli - ...3 milioni di italiani sono stati chiamati ai seggi per eleggere sindaci e consigli. L'...Fratelli d'Italia non ha dubbi: "Netta vittoria del- sottolinea Giovanni Donzelli ...3 milioni di italiani sono stati chiamati ai seggi per eleggere sindaci e consigli. L'...

Elezioni comunali, la diretta del voto: da Ancora a Brescia, Brindisi e Pisa, le città e lo spoglio in corso Il Riformista

Male Alessandro Lucà candidato dal Movimento Cinque stelle e Unione popolare. Mentre Alessandro Maccabelli appoggiato da Letizia Moratti si ferma ad ...(Adnkronos) – Latina con i suoi tormentati trascorsi tra ricorsi e voti da rifare, è andata al centrodestra. Ma il primo turno delle amministrative 2023 consegna ai dem un quadro “fiducioso” in vista ...