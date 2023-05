Comunali | a Pomigliano vince l’83enne Lello Russo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiè per la settima volta sindaco did’Arco (Napoli). Il neo sindaco, 83 anni, ha vinto infatti le elezioni al primo turno nella ‘sua‘, ottenendo oltre il 73% delle preferenze nella città considerata, fino a qualche mese fa, roccaforte dell’ex ministro Luigi Di Maio. “L’alta percentuale di voti ricevuti mi onora – ha detto il neo sindaco – ma mi carica anche di responsabilità che io accetto volentieri e ringrazio tutti i miei concittadini, anche quelli che non mi hanno votato“.è di nuovo sindaco dopo la breve consiliatura di Gianluca Del Mastro, uomo del laboratorio politico M5s-Pd, eletto primo cittadino nel 2020 e sfiduciato lo scorso febbraio. Alle amministrative di quest’anno, però, i due partiti hanno rinunciato a presentare la ...

...77), Cicciano (78,01), Cimitile (74,84), Forio d'Ischia (64,25), Grumo Nevano (65,59), Marano di Napoli (50,52), Ottaviano (70,96), Palma Campania (77,65), Pollena Trocchia (70,03),d'Arco ..."A Raffaele Russo, neo sindaco di, gli auguri e l'invito a lavorare per il bene della città e dei pomiglianesi. C'è tanto da fare e serve una squadra predisposta ad agire esclusivamente nell'interesse della collettività. Io ......alle consultazioni elettorali amministrative per l'elezione dei sindaci e dei consigli. Al ... Ore 14.58 - Manfredi esulta: 'M5s e Pd insieme in tanti comuni' 'Ac'è stata una rottura ...

Elezioni comunali a Pomigliano, Lello Russo sindaco al primo turno ilmattino.it

Oltre il 73% delle preferenze per il neo eletto sindaco: "L'alta percentuale di voti ricevuti mi onora ma mi carica anche di responsabilità" ...Lello Russo è per la settima volta sindaco di Pomigliano d'Arco . Il neo sindaco, 83 anni, ha vinto infatti le elezioni al primo turno nella 'sua' ...