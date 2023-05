Comunali 2023 | al centrodestra Sondrio | Treviso | Imperia e Latina Al centrosinistra Brescia e Teramo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pisa al fotofinish, sei capoluoghi verso il ballottaggio. Sgarbi eletto primo cittadino ad Arpino Alle elezioni, ilva verso la conferma dei suoi sindaci uscenti a, conquistae potrebbe avere la meglio anche a Pisa dove il dato però è ancora appeso a un filo e non è escluso neppure si vada al ballottaggio. Il, invece, si appresta a restare in sella alla guida di. E mentre prosegue lo scrutinio nei tredici capoluoghi di provincia andati alle urne, gli occhi sono già puntati su Vicenza, Siena, Ancona, Brindisi, Massa e Terni dove si andrà al secondo turno. Asi profila la rielezione al primo turno del ...

I Democratici si dicono ottimisti e rivendicano la vittoria di Brescia, conferma ritenuta simbolica, su cui gli avversari puntavano e non poco approfondimento, da Castelletti a Scajola: ...La cosa che sembrerebbe certa già da oggi è che Siena dovrebbe avere per la prima volta un sindaco donna. Il risultato che si profila per le elezioninella città del Palio sarebbe un ballottaggio tra Nicoletta Fabio, sostenuta dai partiti di centrodestra, e Anna Ferretti, che ha corso con il Pd e altre forze di centrosinistra ma senza il ...Latina con i suoi tormentati trascorsi tra ricorsi e voti da rifare, è andata al centrodestra. Ma il primo turno delle amministrativeconsegna ai dem un quadro 'fiducioso' in vista dei ballottaggi. Intanto nelle due città nel mirino di Giorgia Meloni, Brescia e Ancona, le cose sono andate affatto male per i dem: Brescia ...

È Angelo Pomes il nuovo sindaco di Ostuni. Il centrosinistra torna a Palazzo San Francesco a quasi nove anni di distanza, dall’ultima amministrazione del 2014. Risultato mai ...Fino alle 23 di oggi, domenica 14 maggio, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 15 maggio, si vota per rinnovare il consiglio comunale e il sindaco del Comune di Vicenza. Alle 19 nelle 111… Leggi ...