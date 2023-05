Comunali 2023 | 5 capoluoghi al centrodestra

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – Nel primo turno delle, Sondrio, Treviso e Imperia confermano i sindaci uscenti del, Scaramellini, Conte e Scajola. A Latina la dottoressa Matilde Celentano si prende la fascia di prima cittadina dopo il commissariamento, a Pisa potrebbe passare subito il candidato dell’attuale maggioranza Conti. Sui 13al voto, 5 si possono considerare già in mano alla coalizione di, per sei altriinvece si dovrà aspettare il ballottaggio, con i candidati di Meloni, Salvini e Berlusconi avanti ad Ancona, Massa, Brindisi, Terni, a rincorrere invece a Siena, Vicenza. Ilesce sconfitto invece a Teramo e a Brescia. Salvini è il primo leader dela farsi sentire dopo la ...

In questa tornata - che ha coinvolto 595 Comuni, di cui 13 capoluoghi, per un totale di 5.426 seggi - ha votato il 59,03% degli aventi diritto contro il 61,22% delle ultime. Sondaggi, cosa ...Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone. 'La vittoria ad Arpino è la conferma delle capitali della cultura che vivono nel ricordo ...Leggi Anche Elezioni, cala ancora l'affluenza alle urne: malissimo al Nord, leggermente meglio al Sud e al Centro A cambiare colore già al primo turno è Latina , dove Matilde Eleonora ...

A Marano la poltrona di sindaco si giocherà al ballottaggio tra Matteo Morra (Pd e civiche) e Michele Izzo (civiche). Una sfida all'ultimo voto, quella per il secondo turno, che ...La presentazione si terrà giovedì 18 maggio alle ore 10 nella sala del Consiglio comunale del palazzo municipale a Ronchi dei Legionari Inizia il conto alla rovescia verso la nuova edizione del Festiv ...