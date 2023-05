Compra un Monet ma non lo sa | la scoperta di un avvocato piacentino

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un amore per l’arte che questa volta potrebbe aver fruttato non poco all’di Piacenza Carlo Romagnoli. Dopo essersi assicurato all’asta un quadro per poche migliaia di euro, è arrivata lainaspettata: il dipinto sembrerebbe essere opera dell’impressionista Claude. Un’intuizione sensazionale da parte del critico Vladimir Cicognani, perito d’arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna. “Sì, dire che è una mio avviso è esatto. – racconta lo stesso Romagnoli a La Libertà – Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si tratta di un dipinto dal valore di diversi milioni di euro. Sui cataloghi dell’opera non vi è traccia e tra l’altro non è un paesaggio, ovvero un soggetto in cui era solito cimentarsi, ma questo dipinto porta la firma del maestro ...

Quadro Monet asta. Un uomo si è aggiudicato per poche migliaia di euro, un dipinto che, adesso, potrebbe valere milioni.