Come sta la lingua italiana? Ecco cosa dice la Crusca

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 maggio 2023) (Adnkronos) – “La lettura su Internet è oggi diventata predominante. E il nuovo mezzo ha avuto conseguenze anche per la nostra: l’ha semplificata nelle strutture sintattiche (il che potrebbe anche essere un fatto positivo), ma l’ha anche un po’ impoverita, perché la fretta della composizione e l’assenza di rilettura porta spesso a usare frasi fatte, ad adoperare parole con un significato approssimativo, a non dominare appieno l’impianto testuale e informativo”. Lo afferma il professore Paolo D’Achille, nuovo presidente dell’Accademia della, in un’intervista al settimanale ‘Toscana Oggi’. Lo stato di salute dellaoggi è tuttavia “abbastanza buono”, osserva D’Achille: “L’italiano è ormai madreper la maggior parte della popolazione (che in passato, invece, nasceva ...