Come prevenire gli effetti del burnout da lavoro | i segnali che vi salveranno la vita

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ildaè comune a molti lavoratori e può causare depressione e ansia. Vediamo insiemeprevenirlo. Se ne parla poco, eppure ci sono milioni di lavoratori che accettano condizioni inammissibili e poi vanno in. In questo articolo vi indichiamo ida non sottovalutare prima di arrivare ad “esplodere”. Il burn out può sfociare in ansia e depressione/ Ilovetrading.itIn tempi in cui avere unè considerato non un diritto ma un lusso, un numero crescente di persone accetta qualunque condizione pur di lavorare. Tuttavia questo può portare al burn out dache, a sua volta, può sfociare in depressione e attacchi di ansia. Prima di accettare un posto di, quindi, è fondamentale valutare tutti i pro e i contro. Il ...