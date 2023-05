Coltello a serramanico e hashish nell’auto | 30enne nei guai

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere undi Ariano Irpino, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino. Il giovane è stato fermato in orario notturno alla guida di un’auto. L’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione personale e veicolare, gli operanti hanno rinvenuto una modica quantità dinonché undi cui l’automobilista non è stato in grado di giustificare il porto. Alla luce delle evidenze emerse, ilè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento e segnalato alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di stupefacenti. ...

Giugliano, in strada con un coltello a serramanico: denunciato

