Colosseo – Il cast di ‘beautiful’ nella capitale per le riprese

(Di lunedì 15 maggio 2023) – Giardino degli Aranci, ‘Buco della serratura’ in Piazza dei Cavalieri di Malta e. Queste le location romane per lein programma oggi dei nuovi episodi di. Per la prima volta il set della soap opera più popolare al mondo arrivaCittà Eterna. Per l’occasione sono atterratiRidge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson), che l’agenzia Dire ha intervistato sulla terrazza dello storico Grand Hotel Plaza, a via del Corso. Sono 6 le puntate ambientate, girate da oggi e fino il 17 maggio. Il pubblico italiano le potrà vedere in onda ...

... mentre, invece, non è mancato il resto del. L'attore e produttore Vin Diesel , il regista del ... Di fronte alsi comporta come un bambino, felice ed elettrizzato e senza parole di fronte ...Oltre alsono stati invitati giornalisti provenienti da tutto il mondo e un entourage, ... Il gran finale con il tappeto rosso di fronte alè stata la ciliegina sulla torta. Le foto della ...... tutti protagonisti anche nella suggestiva premiere ai piedi del, importante trampolino di lancio per l'ultimo, in ordine di tempo, capitolo della saga di F&F . "Godetevi questo!" ha ...

Fast X, Vin Diesel a Roma per la premiere mondiale del film ... ComingSoon.it

Non poteva essere un'anteprima qualunque quella del decimo capitolo della saga di Fast and Furious, organizzata a Roma da Universal Pictures.A Roma per presentare Fast X, Vin Diesel e gli altri membri del cast del nuovo film della saga hanno parlato dell'esperienza di riprese nella nostra capitale.