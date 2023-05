Colombia | i forni crematori dell’orrore di cui nessuno parla

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Come i media tradiscono il popolo cubano. Impeccabile pezzo oggi del Wall Street Journal Coraggiosi manifestanti cubani scendono di nuovo in piazza ma manca la solidarietà dall’estero. Lo scrive oggi il Wall Street Journal. “Quando centinaia di manifestanti pacifici sono scesi nelle strade della città cubana di Caimanera il 6 maggio scorso, il regime ha inviato i famigerati “berretti neri” per picchiarli e arrestarli, insieme ai loro familiari. La scena ricorda la rivolta dell’isola dell’11 luglio 2021 che si è conclusa con una spietata repressione da parte della dittatura. Il colpo di scena è che Caimanera si trova accanto alla base militare statunitense di Guantanamo. Reuters lo definisce in modo esilarante un “villaggio di pescatori” – in un paese in cui è illegale possedere una barca – ma è soprattutto la prima linea di difesa nazionale dell’Avana. C’è una forte presenza di forze ...