“Colleferro guarda in Alto” Grande successo per l’evento conclusivo del progetto realizzato della Scuola Media “Leonardo Da Vinci”

...caso, rimanere anonimo, la diocesi di Civita Castellana, su iniziativa del nuovo Vescovo ...da alcune denunce con tanto di documentazione presentata alla Guardia di Finanza die la ...Odcec Velletri: oggi il convegno "Welfare e previdenza per i professionisti"la fotogallery ...30 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale - Sala di Alta Formazione, a, in Via A. ...Il 5 settembre 2020 la vita del giovane Willy Monteiro Duarte viene spezzata a, ... cinica e indifferente, vede protagonista la donna, chele foto della vittima, presente su tutte le ...

Fratelli Bianchi, il pg: «Confermate l'ergastolo. Colpivano Willy e lui taceva senza capire che stava morendo» Corriere Roma