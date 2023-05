Classi di Concorso | Tabella per Insegnare

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato, a partire dall’anno scolastico in corso, ledi. In questo articolo potrai scoprire quali sono le nuovedi, i relativi codici e denominazioni e tutte le informazioni necessarie per sapere a quale materiain base al tuo titolo di studio. Conoscere questa, infatti, è molto importante, specie per chi aspira all’abilitazione all’insegnamento per una specifica materia. Per poternelle scuole, infatti, gli insegnanti devono ottenere l’abilitazione per la classe dicorrispondente attraverso specifici concorsi o esami indetti dal Ministero o dalle amministrazioni regionali. L’abilitazione permette loro dile materie ...