Clamoroso trapianto da cuore fermo | è la prima volta al mondo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Per laalè stato eseguito nell'Azienda ospedaliera di Padova il primodida un organo che aveva cessato ogni attività elettrica da 20 minuti. In passato era accaduto ...

Un anno fa negli Usa il primodel cuore di un animale in un uomo - Per la prima volta al mondo è stato eseguito nell'Azienda ospedaliera di Padova il primodi cuore da un organo ...Un anno fa negli Usa il primodel cuore di un animale in un uomo - Per la prima volta al mondo è stato eseguito nell'Azienda ospedaliera di Padova il primodi cuore da un organo ...