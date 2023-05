Cinquantamila lire | se hai ancora questa ha un valore incredibile

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 15 maggio 2023) Molti non lo sanno, ma esistono alcune banconote da 50.000che valgono una vero e proprio tesoretto: scopriamo quali sono le curiosità, le caratteristiche e quanto valgono questi esemplari molto ricercati dal collezionismo. Magari scoprite di avernequalcuno conservato in casa! Ha fatto la storia della lira italiana: stiamo parlando della carta moneta da 50.000, che è stata uno dei tagli di banconote circolante in Italia prima dell’introduzione dell’Euro, stampata in diverse emissioni dal 1967 fino al 1999. Sono state stampate diverse banconote da 50.000: scopriamo quali sono le caratteristiche, le curiosità ed il. Banconota da 50.000: le serie coniate nel tempo Fino all’introduzione dell’Euro sono state coniate quattro serie: la prima banconota ...