Cicogna in arrivo per Stefano De Martino e Belen Rodriguez | i conduttori per la prima volta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023)Defelicissimi del lieto annuncio: unainli renderà per la... Si sono conosciuti ad Amici, quandoDeera uno dei professionisti mentresi esibiva in poche esibizioni sempre del talent show come ballerina. Tra i due è scoccata una passione che ha reso impossibile star lontani l'una dall'altra nonostante lui fosse ai tempi impegnato con Emma Marrone. Convolano a nozze e annunciano anche l'del loro primo figlio: Santiago. La coppia sembra più innamorata che mai, ma arriva l'inaspettata notizia della separazione. Da quel momento Decerca di essere ...