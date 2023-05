Ciclone esplosivo sull’Italia | forte maltempo per giorni

(Di lunedì 15 maggio 2023) Settimana di precipitazioni abbondanti, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento Ancora. La settimana appena iniziata sarà instabile e perturbata a più riprese, da Nord a Sud con la primavera sta mostrando tutto il suo lato più eclettico. Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, comunica che questa fase di acutoprende origine da una vasta area di bassa pressione presente sull’Europa, che per tutta la settimana continuerà a pilotare masse d’aria di origine polare verso il bacino del Mediterraneo. Le correnti fredde in ingresso andranno ad alimentare una ciclogenesi esplosiva sul mar Tirreno. Non è un termine inventato, bensì una precisa definizione meteorologica: unbomba (o, appunto, ciclogenesi esplosiva) avviene quando un’area di bassa pressione posta alle ...

... Giuliacci vede nero: cosa ci aspetta Martedì iltraslerà verso nord raggiungendo il Centro Italia e le condizioni meteorologiche in Sicilia andranno gradualmente migliorando. Piogge e ...Cosa accadrà lunedì La fase clou inizierà, come detto, da domani quando " una profonda ciclogenesi () sul mar Mediterraneo provocherà precipitazioni abbondanti e venti con 'raffiche ...... 'Ma perchè' Elodie, regalo da Andrea Iannone per l'anniversario dei 7 mesi d'amore: ma lei (per ora) non lo può usare IlElodie È stato un venerdìquello del 12 maggio per Elodie ...

Meteo colpo di scena: inizio settimana ciclone esplosivo Meteo Giornale

Meteo, ciclone mediterraneo sull'Italia: forti piogge e raffiche di vento fino a 120 km/h. La settimana appena iniziata sara instabile e perturbata a piu riprese, da Nord a ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...