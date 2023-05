“Ci manchi e ti amiamo!“ | il video dal passato con cui John Travolta ha celebrato la moglie Kelly Preston

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 12 luglio 2020 morivadi, a causa di un cancro al seno. Il 14 maggio, in occasione della festa della mamma, l’attore di Grease ha voluto rendere omaggio alla sua consorte pubblicando undolcissimo su Instagram, un breve filmato delin cui si vedeaprire una scatola regalatale proprio in occasione della ricorrenza. Buona festa della mamma– si legge nella caption – cie ti amiamo. Con amore, Ben, Ella esi sono sposati nel 1991, e sono rimasti insieme fino alla morte di lei. Nel corso della loro vita hanno dovuto affrontare anche la tragedia della morte del figlio Jett, ...

"Cie ti" , scrive l'attore di Hollywood, mostrando ai follower la moglie registrata in un video girato tra le pareti di casa mentre apre un dono per la Festa della Mamma. Instagram ...... così da poter vedere ancora una volta i loro volti e trasmettere un lacrimoso "Mi". (... Quando perdiamo qualcuno che, le nostre lacrime più amare sono suscitate dal ricordo di ore in cui ...Tie citanto ", scrivono ancora i componenti della band. La vita di Lasse Wellander. Nato il 18 giugno 1952 a Nora, ha iniziato a suonare da piccolo e già a 16 anni lavorava come ...

