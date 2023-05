Choc in Austria | riprodotto discorso di Hitler in un treno

(Di lunedì 15 maggio 2023) Su di undelle ferrovie ÖBB dell’è stato diffuso uno dei discorsi di, due dei responsabili sono stati denunciati. Si tratta di undell’alta velocità che viaggiava tra le stazioni di Bregenz e Vienna su cui all’improvviso sono state diffuse una serie di gaffe dell’annunciatrice delle ferrovie ÖBB, la presentatrice tv Chris Lohner, a cui sono succedute le parole ed i discorsi di un comizio dicon la folla che gridava “Heil“. La capononostante l’intervento tempestivo non è riuscita, secondo le informazioni circolate sui social media, ad interrompere l’audio. Pare che non sia la prima volta che un tale evento si verifichi. Le due persone che hanno tentato di hackerare l’audio sulsarebbero ...

Imprevisto in, dove sul treno della linea Bregenz - Vienna è risuonata la voce di Adolf Hitler . Tutto ha avuto inizio a cauda di un errore negli altoparlanti che ha costretto i passeggeri ad ascoltare ...

