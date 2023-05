Chiuso il progetto Cam | Picerno Ceraso | Così le idee diventano startup

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’obiettivo era supportare i giovani talenti, metterli in contatto con le aziende, far scoprire le reali esigenze degli imprenditori e riuscire a rispondere in maniera adeguata, creando innovazione e nuove opportunità, conche potranno essere sviluppate in nuove”. A dirlo è Amleto, architetto e co-fondatore di Medaarch, nel corso dell’evento “Future Makers” che chiude ilCAM (Campania Advanced Manufacturing) e che si è tenuto presso il Centro per l’Artigianato Digitale di Cava de’ Tirreni (Salerno). Il, finanziato dalla Regione Campania, in un anno ha visto gli iscritti partecipare a 750 ore di formazione, tra tutorship, mentorship, bootcamp, con oltre 80 giorni tra eventi, seminari e visite in azienda, e ha visto ieri la presentazione di ...