Chiara Ferragni | l' annuncio che lascia tutti senza parole | «Guys | sono super eccitata»

(Di lunedì 15 maggio 2023)entusiasta per l'uscita di The Ferragnez 2. «per l'uscita della serie e per la premiere a Milano di mercoledì, perchè...

entusiasta per l'uscita di The Ferragnez 2. 'Guys, sono super eccitata per l'uscita della serie e per la premiere a Milano di mercoledì, perchè sarà memorabile' annuncia sorridente la ...e Fedez, passata la paura per l'operazione a cui si è recentemente sottoposto il rapper, si regalano un pomeriggio tranquillo e spensierato assieme ai figli al ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloè "felice e grata" per la nuova campagna pubblicitaria di Louis Vuitton , brand che l'ha scelta come testimonial da qualche stagione. L'imprenditrice di Cremona è la protagonista ...

Il regalo di mamma Marina e sorelle per Chiara Ferragni: quanto costano le scarpe scintillanti Stile e Trend Fanpage

Chiara Ferragni entusiasta per l'uscita di The Ferragnez 2. «Guys, sono super eccitata per l'uscita della serie e per la premiere a Milano di mercoledì, perchè sarà memorabile» annuncia sorridente la ...In occasione del suo 36esimo compleanno Chiara Ferragni ha ricevuto uno scintillante regalo da parte di mamma Marina e delle sue sorelle ...