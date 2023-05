Chi sostituisce Fabio Fazio? Spunta il nome del famoso conduttore di Mediaset

(Di lunedì 15 maggio 2023) News Tv. Chi sarà il sostituto diin Rai? L’addio delligure ha scombussolato non poco gli equilibri televisivi della Rai, già precari a partire dall’insediamento del nuovo governo di centrodestra. Se si sa per certo quale sarà il destino di, non si può dire lo stesso della sua trasmissione, Che Tempo Che Fa. Ilha firmato il contratto con Warner Bros Discovery ed è pronto a spostarsi su La7. Che Tempo Che Fa invece dovrebbe restare in Rai, ma che taglio avrà dopo l’addio del protagonista? Ci sono già tante ipotesi sul da farsi e sembra che qualcheè già stato fatto in quanto alla conduzione del programma. (Continua dopo le foto) Leggi anche:via dalla Rai, quali sono ...

Poi, con il passare dei minuti, si scioglie e regala battute di ogni tipo aassiste alla partita prima contro Sinner e poi contro Roberto Binaghi cheil campione azzurro che va ad ...Per, come me, aveva fatto ricorso ad un accessorio di terze parti per mantenere il grilletto ... che sono ben 10.000 in più rispetto al modello cheai vertici della gamma. Questo si ...Se Dio è con me,può essere contro di me", ha detto. Poi è sembrata cadere in uno stato di ... anche se "la nostra commissione nonquella creata dal vescovo", ha detto la direttrice ...

Elon Musk si dimette: ecco chi lo sostituirà Libero Tecnologia

Li usiamo soprattutto dopo che ci siamo lavati, ma si sporcano comunque molto più velocemente di quanto pensiamo ...Il pagamento di un ’risarcimento’ nei confronti dei membri del Cda di Valle Umbra Servizi, sostituiti dall’assemblea dei soci ... fanno appello ad un accordo di riservatezza firmato, mentre c’è chi, ...