“Chi l’ha visto” | ritrovata la donna scomparsa la scorsa settimana | dove si trovava

(Di lunedì 15 maggio 2023) News Tv. Ladomenica, 7 maggio 2023, si erano perse le tracce di Olga Victoria Bruno Fajardo, ma per fortuna laè statasana e salva. Dopo la sparizione della 47enne, i familiari si sono appellati al programma Chi?, che ha annunciato ladelladurante la puntata di mercoledì 10 maggio. Fortunatamente quella che poteva essere una drammatica vicenda si è conclusa con un lieto fine. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Raffica di malori improvvisi, choc in Italia: sono crollati a terra Leggi anche: Terribile incidente in autostrada, bilancio drammatico: almeno 27 mortiOlga Victoria Bruno Fajardo, erada Avio Olga Victoria Bruno Fajardo ...

... ma sembra che'azienda abbia previsto per il momento la ... C'è invecenon scommette nemmeno un centesimo sul successo di Reality ... Michael Gartenberg, chelasciato apple nel 2016 il quale...Arriva una nuova proroga alla sospensione delle multe previste pernonottemperato'obbligo di vaccinazione anti Covid . Come previsto dal Decreto - legge 51/2023 in tema di semplificazioni dello scorso 10 maggio, lo stop per le sanzioni viene esteso fino al ......al progetto "Straordinario" - osserva'architetta Laura Calderoni - perché è dedicato alle persone non vedenti con visite multisensoriali, momenti che possono essere condivisi sia daperso o ...