Chi ha vinto Amici 2023? L’edizione si chiude con una sorpresa

(Di lunedì 15 maggio 2023) La 22esima edizione didi Maria De Filippi si è conclusa regalando una serata di assoluto spettacolo. A salire sul trono del vincitore, però, è stato solo uno: ecco chi.2022/didi Maria De Filippi è giunta al termine regalando ai suoi spettatori una serata a dir poco incredibile. Alla fine, l’emozione per l’annuncio dell’artista vincitore è stata davvero profonda.– screen Tv e Instagram – CheNews.itL’ultima serata della 22esima edizione è andata di scena dopo 9 mesi dall’inizio della stagione e ha visto sfidarsi i 4 artisti che, probabilmente, hanno segnato la crescita più evidente durante il percorso nella scuola: I ballerini Isobel e Mattia e i cantanti Angelina e Wax. Le sfide tra i finalisti sono state a dir poco serrate ...

Chi ha vinto il premio della critica di Amici 2023 La giuria della stampa era chiamata ad assegnare un premio molto importante, infatti il riconoscimento della critica assegna ben 50 mila euro in ...Il vincitore di Amici 2023. Mattia Zenzola ha vinto Amici 2023. A Mattia va il premio finale di 150.000 euro in gettoni d’oro e la coppa di campione di Amici. Vedremo se Angelina riuscirà a convertire ...