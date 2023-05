Chi ha vinto Amici 2023? Ecco il nome del vincitore

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 15 maggio 2023) Chi ha? Ieri sera, domenica 14 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda in diretta la finale del talent di Maria De Filippi. Quattro i concorrenti rimasti a giocarsi il premio da 150.000 euro: Isobel e Mattia Zenzola per la categoria danza, Angelina e Wax per quella di canto. A decidere le sorti dell’ultima puntata del Serale è stato esclusivamente il pubblico con il televoto, mentre la giuria si è limitata a esprimere dei commenti a caldo al termine di ogni esibizione. IldiMattia Zenzola ha. Il ballerino di Raimondo Todaro ha battuto nella finalissima la cantante Angelina Mango, grande favorita della vigilia. A Mattia va il premio finale di 150.000 euro in gettoni ...