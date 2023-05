(Di lunedì 15 maggio 2023) Il terzo classificato alle elezioni ha preso il 5 per cento dei voti ed è un nazionalista in polemica sia con Erdsia con Kilicdaroglu

Chi è Sinan Ogan, che potrebbe essere decisivo al ballottaggio in Turchia Il Post

Il terzo classificato alle elezioni ha preso il 5 per cento dei voti ed è un nazionalista in polemica sia con Erdogan sia con Kilicdaroglu ...Risultati elezioni Turchia 2023: servirà un ballottaggio in data domenica 28 maggio per indicare chi tra Recep Tayyip Erdogan - che comunque avrà il controllo del Parlamento - e Kemal Kiliçdaroglu sar ...