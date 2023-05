Chi è Mattia Zenzola | il vincitore di Amici 22 | una storia di determinazione e talento

Per alcuni, la scelta di prediligere il televoto come sistema di valutazione ha condannato gli altri finalisti, dato chegode di un grande fandom. Tuttavia, c'è ancheha sottolineato la ...Tuun pò rompiscatole, tu Isobel sei una sorpresa ogni giorno, una persona che esprime ... Come sempre sui social, però, non tutti hanno gradito la scena e c'èha colto quelle lacrime come ...Zenzola ha 18 anni ed è originario di Bari. Il ballerino, che abbandonò lo scorso anno la scuola a causa di un infortunio, è ritornato in questa edizione più convinto dei propri ...

Chi è Mattia, il vincitore di Amici 2023: "Ballo perché non mi fa pensare a niente" la Repubblica

“Chi entra Papa, esce cardinale”, dice un saggio detto. Così è accaduto alla cantante Angelina Mango (figlia d’arte dello scomparso Mango e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar) che è stata ...A sfidarsi per primi sono stati Mattia e Isobel, con quattro prove. Prima di scoprire chi accederà alla finalissima, ci sono state alcune sorprese. Per Isobel tre proposte da tre altrettante compagnie ...