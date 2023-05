Chi è l’americano di 78 anni condannato all’ergastolo in Cina

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 78enne John Shing-wan Leung, residente a Hong Kong con passaporto americano, è statodalle autorità cinesi e privato a vita dei suoi diritti politici. Secondo un comunicato del Tribunale Popolare Intermedio della città di Suzhou, l’uomo è colpevole di spionaggio ai ddella. Il tribunale ha spiegato che sono state “adottate tutte le misure obbligatorie in conformità della legge” ad aprile del 2021, ma non è stato specificato da quanto tempo l’uomo è in stato di arresto. Non sono stati forniti nemmeno i dettagli sulla natura dei reati. Si sa soltanto che a John Shing-wan sono stati sequestrati tutti i beni personali per un valore di circa 71.000 dollari. Secondo il sito South China Morning Post, Leung è stato arrestato nell’aprile 2021 dall’Ufficio per la sicurezza nazionale di ...