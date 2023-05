Chi è la Mistress e qual è il suo specifico ruolo nel BDSM

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’acronimoper molti viene definito come l’insieme dei concetti fondamentali di questa disciplina, di cui ne vengono date almeno due interpretazioni distinte:inteso come Bondage, Dominazione, Sottomissione, Masochismo ebondage, Disciplina, Sadismo, Masochismo. Ognuno ne da la propria interpretazione, ma va da sé che rimane da sempre una nicchia particolarissima che racchiude una buona parte di persone nel mondo. E’ essenzialmente un vero e proprio stile di vita che permette di sperimentare un tipo diverso di “rapporto con il proprio partner” incentrato su una gerarchia dell’alto e sul TPE (Total Power Exchange) o “cessione totale del proprio potere”. All’interno di una situazione simile, i due partner consenzienti, si relazionano l’uno con l’altro attraverso il proprio: Dominante e Sottomesso. ...

