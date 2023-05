Chi è Fabian Marozsan | il carneade che ha battuto Alcaraz a Roma con un tennis stellare

(Di lunedì 15 maggio 2023) Clamoroso sul Centrale degli Internazionali d’Italia di: Carlos(n.1 del mondo) sconfitto dallo sconosciuto al grande pubblico, protagonista di una prestazionenel terzo turno del Masters1000 sulla terra rossa italiana. Nessuno avrebbe potuto prevedere questo risultato e la portata della prestazione dell’ungherese, vincitore con il punteggio di 6-3 7-6 (4), è degna della definizione di “God Mode”. Del resto, con 30 vincenti e appena 7 errori non forzati, si fa fatica a trovare un modo diverso per descrivere quanto visto. Ma chi è questo 23enne magiaro? Il classe ’99 è unta che nell’ultimo periodo si è fatto largo a livello Challenger, perdendo la Finale di Bratislava contro il connazionale Marton Fucsovics su una superficie hard, al termine ...

Marozsan è l'uomo copertina del torneo ! LE PAROLE A CALDO - Queste le parole di... Atelefonerò ora Non lo so, probabilmente alla mia famiglia'. A breve il servizio completo Il ...Marozsan , un nome che fino a questa settimana era conosciuto più che altro dagli appassionati e dagli addetti ai lavori che si occupano del circuito challenger. Un nome che invece questa sera ......

La canzone “Il mio giorno più bello del mondo” è la colonna sonora perfetta per Fabian Marozsan dall’Ungheria. Uno che due settimane fa, al Challenger Garden di Roma… Leggi ...Classe 1999, Fabian Marozsan a Roma sta disputando il primo torneo ATP della sua carriera. Il numero 135 al mondo non aveva mai vinto un incontro in carriera, ma agli Internazionali ne ha vinti tre di ...