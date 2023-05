Chi è Erin Doom | il vero nome svelato dalla scrittrice

Leggi su screenworld

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ildiè Matilde. È la stessaa confermare le voci che si rincorrevano da tempo, senza però svelare il suo cog. Matilde ha 30 anni ed è di origini emiliane. Ha conseguito la laurea in legge e la passione per la scrittura è nata di notte, come ha avuto modo di raccontare da Fazio: “Ho iniziato a scrivere durante l’università. Di giorno studiavo e la notte facevo appunti al computer. La celebreitaliana, famosa per essere diventata in breve tempo feno del Booktok con i suoi bestsellers Fabbricante di lacrime e Nel modo in cui cade la neve, ha rivelato la sua vera identità durante la puntata del 14 maggio 2023 di Che Tempo che fa. Lo svelamento del suomette fine ...