Chelsea | occhi su Osimhen | osservatori a Monza

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilpensa già al mercato da fare per Pochettino: alcunidei Blues erano all’U Power Stadium per seguireIlpensa già al mercato da fare per Pochettino: alcunidei Blues erano all’U Power Stadium per seguire. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli inglesi vorrebbero il nigeriano ma non sarebbero i soli. La priorità di Victor sarebbe comunque giocare la Champions League.

Ieri a Monza, all’U-Power Stadium, sono stati segnalati anche osservatori del Chelsea in missione. In missione per Osimhen.L'attaccante nigeriano è uno degli uomini maggiormente seguiti dai club esteri. Sono ben sei i club sulle sue tracce.