Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Caserta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Curiosi di scoprire qual è ile non solo? Inziamo subito! Napoli ed area Vesuviana Buongiorno e benvenuti alle previsioni meteo per la città di Napoli.ci aspettiamo forti piogge con una precipitazione di tipo heavy intensity rain. L'umidità relativa si attesterà all'88% mentre la temperatura media sarà di circa 14.94°C, con un minimo di 14.23°C e un massimo di 17.45°C. Vi consigliamo di prestare moltaalla velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 7.13km/h e alla percentuale di nuvolosità, che raggiungerà il 100%. Per godere al meglio della vostra giornata a Napoli, vi suggeriamo di evitare le uscite in luoghi aperti e preferire invece ...