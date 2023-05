“Che tempo che fa” | la frecciata di Luciana Littizzetto in diretta dopo lo stop al programma

Leggi su tvzap

(Di lunedì 15 maggio 2023) News Tv.“Cheche fa”. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di “Cheche fa”l’annuncio delloal. In autunno, Fabio Fazio etraslocheranno su NOVE. Non poteva mancare ladelladurante ladi “Cheche fa”. Il collega Fazio ha cercato come sempre di contenerla. (Continua…) Leggi anche:, 10 cose che non sapete su di lei Leggi anche: “La Vita in”,lancia una frecciatina ad Alberto Matano Fabio Fazio e ...