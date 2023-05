«Chat Lock» | cos’è la nuova funzione di WhatsApp per proteggere le proprie conversazioni

La nuova feature della diffusissima app di messaggistica istantanea si chiamerà "" e sarà disponibile a breve, nei prossimi giorni, per tutti gli utenti. Come funziona La nuova funziona è ...Stiamo parlando della possibilità di bloccare con password alcunedi Whatsapp , tramite la funzione "".è stata presentata con un video diffuso sul canale YouTube del servizio ...Dopo aver migliorato i sondaggi e la condivisione dei contenuti multimediali, WhatsApp ha annunciato oggi una nuova funzionalità per la privacy denominata. Gli utenti possono attivare un blocco per evitare che altre persone possano accedere alle conversazioni singole o di gruppo. - - > Un lucchetto per leWhatsApp protegge da molti anni ...

«Chat Lock», cos'è la nuova funzione di WhatsApp per proteggere ... Open

Meta, the parent company of WhatsApp, has introduced a new feature called Chat Lock, which aims to enhance user privacy by allowing individuals to lock specific chats with an additional layer of ...WhatsApp users will be able to guard their “most intimate conversations” with a new password protected feature to hide messages, parent company Meta has said. Chat Lock will allow individuals to “lock ...