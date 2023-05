Leggi Ancheguida senza cintura, critiche socialha festeggiato i suoi 16 anni immersa nel lusso di un hotel di Lugano. In riva al lago ha spento le candeline circondata dall'amore di ...Fotogallery - Belen: 'Non è vero che aspetto un bambino' A LUGANO Fotogallery -esce allo scoperto con Cristian Babalus nel giorno del suo 16esimo compleanno LE IMMAGINI Fotogallery - Michelle Hunziker nonna felice con Cesare SCATENATE IN CITTA' Fotogallery - ...Doveva essere una festa della mamma come tante. Di lusso, ma come tante nel mondo. E invece si è trasformata in un'occasione d'odio. Stiamo parlando del weekend a Lugano di, che da poco ha compiuto 16 anni, con la mamma Ilary Blasi . Più cresce, più la figlia dell'ex - capitano della Roma diventa simile alla conduttrice de L'Isola dei Famosi. Bionde, maglia ...

Chanel Totti compie 16 anni ed esce allo scoperto con Cristian Babalus TGCOM

Per Chanel Totti un sedicesimo compleanno all'insegna dell'amore. Ha trascorso il giorno della sua festa a Lugano insieme a mamma Ilary Blasi con il compagno Bastian Muller e a Cristian Babalus, con ...Compleanno in Svizzera per Chanel Totti. Oggi la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti compie 16 anni e festeggia a Lugano con la mamma e il compagno… Leggi ...