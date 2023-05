(Di lunedì 15 maggio 2023) Sandro, alla vigilia della semifinale di ritorno diLeague, non nasconde quanto i prossimi 90 minuti mettano in palio: "A inizio anno ci eravamo messi in testa dell'obiettivi e tante ...

... domani alle 21 a San Siro si gioca il ritorno di Inter - Milan , semifinale di. Arbitra ... Milan (4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo;, Krunic; Saelemaekers, Brahim ...Sandro, alla vigilia della semifinale di ritorno diLeague, non nasconde quanto i prossimi 90 minuti mettano in palio: "A inizio anno ci eravamo messi in testa dell'obiettivi e tante cose ...... ovvero vincere la partita e provare a qualificarci per la finale di, che nessuno avrebbe ... Sandro- La curva ci è stata sempre vicino e ieri ci ha voluto mostrare la sua vicinanza ...

Champions: Tonali, in campo per cambiare la nostra stagione - Calcio Agenzia ANSA

Storicamente la Champions ha dato al Milan tante soddisfazioni e anche ... Il ruolo di riferimento della squadra, anche fuori dal campo, se lo sta sempre più prendendo Tonali, che ha appena compiuto ...È un Milan che non avrà nulla da perdere quello che domani scenderà in campo a San Siro (sold out, 12 milioni di euro di incasso) con l’obiettivo di ribaltare il ...