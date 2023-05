Champions | Pioli | “Vogliamo entrare nella storia del Milan”

(Di lunedì 15 maggio 2023) "Dobbiamo crederci e giocare da squadra che può battere gli avversari" “Conosciamo ladi questo club in questa competizione,entrarci anche noi. Restiamo qua per la rifinitura, poi partiremo con passione e determinazione per affrontare questa partita”. Così l’allenatore delStefano, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della semifinale di ritorno diLeague contro l’Inter. I rossoneri devono ribaltare lo 0-2 dell’andata. “Il pubblico ha sempre fatto la differenza e ci ha sempre sostenuto, almenomia gestione. Sapere di avere un popolo così che ci sostiene è uno stimolo a dare il massimo”, aggiunge. “Domani sera servirà unequilibrato, compatto. Dobbiamo crederci e giocare da squadra che può battere gli avversari. ...

Mai in lotta per lo Scudetto che stavano difendendo, eliminati dopo una sola partita in Coppa Italia, gli uomini disi sono fin qui consolati con una campagnaa suo modo storica, dato ......tutto contro l'Inter per ribaltare lo 0 - 2 della semifinale d'andata e provare a staccare il pass per la finale diLeague a Istanbul. Rifinitura a Milanello per la squadra di Stefano,...Stefano, allenatore del Milan, ha parlato a Sport Mediaset in vista della sfida didi domani contro l'Inter Stefano, allenatore del Milan, ha parlato a Sportmediaset. PERCHE' CREDERCI - "Perché noi siamo il Milan, perché abbiamo dimostrato di poter giocare grandi ...

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Poco più di 24 ore e poi Inter e Milan si affronteranno. Un match infuocato, una delle stracittadine più importanti dell'ultimo decennio ...