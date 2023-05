Champions League | Pioli avverte | “Leao sta meglio… e le rimonte esistono”

Leggi su justcalcio

En poco più di 24 ore, Il Milan scenderà in campo per cercare una storica rimonta: la sconfitta per 0-2 all'andata va superata se vuole essere in finale a Istanbul. E si sa, se in un derby può succedere qualcosa… in un 'Derby della Madonnina' di, di più. Tanto StefanoCOME Sandro Tonali Hanno parlato nella precedente conferenza stampa. Ed entrambi confidano nella rimonta. Ancora di più con il ritorno di. Leo: "sta meglio, così come Krunic e Messias. Se tutto andrà come dovrebbe, loro saranno disponibili ad allenarsi questo pomeriggio e domani saranno in partita". Leone sta meglio. Se tutto va come dovrebbe, oggi pomeriggio saranno a disposizione ...