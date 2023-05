Champions League | Inzaghi | Inter a 90 minuti dal sogno

(Di lunedì 15 maggio 2023) Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Siamo a novantada unche avevamo con questi ragazzi, che ho la fortuna di allenare". Così l'allenatore dell', Simone, in conferenza stampa alla vigilia dell'euroderby di ritorno di semifinale dicontro il Milan. I nerazzurri all'andata si sono imposti per 2-0 in trasferta. "E' una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia dell'. Abbiamo un vantaggio, meritato, ma non dovremo limitarci a gestirlo: dovremo giocare da, sapendo che abbiamo una squadra forte davanti. Sappiamo chi andremo ad affrontare ma anche che siamo in un ottimo momento e che siamo pronti per una gara di ...

Il Milan cerca la "remuntada" nell'euroderby. Dopo la sconfitta nella gara d'andata nella semifinale di, i rossoneri cercano il tutto per tutto nel match di ritorno contro l'Inter. Ci sono due gol da recuperare alla formazione di Simone Inzaghi, un'impresa difficile ma non impossibile ...Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno diSandro Tonali ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno didel Milan contro l'Inter. Di seguito le sue parole. PARTITA - "Sappiamo che è la nostra ......con tante squadre che faranno di tutto per andare in: ci mancano tre partite, ma ce la possiamo fare', prosegue l'attaccante, che poi aggiunge: ' Una finale Roma - Juve in Europa...

Giornata di vigilia per l'Inter che, martedì sera, ospiterà il Milan per il ritorno della semifinale di Champions League. Gara valida per il pass d'accesso alla finale di Istanbul. Un impegno ...Siamo pronti per il secondo atto dell'EuroDerby di Milano, valevole come semifinale della Champions League 2023. Domani sera, martedì 16 maggio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ...