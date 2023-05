Champions League | Inzaghi | “Inter a 90 minuti dal sogno”

(Di lunedì 15 maggio 2023) I nerazzurri pronti per il ritorno della semifinale contro il Milan “Siamo a novantada unche avevamo con questi ragazzi, che ho la fortuna di allenare”. Così l’allenatore dell’, Simone, in conferenza stampa alla vigilia dell’euroderby di ritorno di semifinale dicontro il Milan. I nerazzurri all’andata si sono imposti per 2-0 in trasferta. “E’ una vigilia importantissima, ma io da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Sappiamo che è una delle partite più importanti nella storia dell’. Abbiamo un vantaggio, meritato, ma non dovremo limitarci a gestirlo: dovremo giocare da, sapendo che abbiamo una squadra forte davanti. Sappiamo chi andremo ad affrontare ma anche che siamo in un ottimo momento ...

Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia dell'euroderby di ritorno di semifinale dicontro il Milan. I nerazzurri all'andata si sono imposti ...Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno diStefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno didel Milan contro l'Inter. Di seguito le sue parole. INFORTUNI - "Sia Leao, Krunic e ...Lo ha detto il centrocampista del Milan Sandro Tonali alla vigilia della semifinale di ritorno contro l'Inter in. I rossoneri sono chiamati a rimontare il 2 - 0 dell'andata. Un ...

Il tecnico rossonero ha presentato, in conferenza stampa, il ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter ...Siamo pronti per il secondo atto dell'EuroDerby di Milano, valevole come semifinale della Champions League 2023. Domani sera, martedì 16 maggio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, ...