CdS – Chiara Nasti e Mattia Zaccagni coppia in affari | ecco il loro brand

(Di lunedì 15 maggio 2023) 2023-05-15 12:26:08 Il CdS: ROMA –in amore e inhanno dato vita a Match Studio, ildi moda. La denominazione non è stata scelta a caso perché comprende ‘Ma’, prime due lettere del nome di, la ’T’, iniziale del figlio Thiago e infine ‘Ch’, le prime due lettere del nome della. Il sito e-commerce, già online, contiene diversi capi sportivi quali tute, top, calzini, felpe unisex. “Sono delle tute semplici, ma che hanno una bellissima vestibilità. Man mano usciranno nuove cose e ci saranno novità. Li trovate sia da donna che da uomo, in più colori, ilè unisex. É veramente figo, io ad oggi ho bisogno di molta comodità ed è ...

...tanto estesa quanto priva di una visione. Polo museale, incubatore di impresa, organizzatore di eventi e congressi solo per citare le principali attività svolte'. 'Quale sarà il destino di......regionali di Bergamo Fine settimana dedicato soprattutto ai giovani Allievi nel primodell'anno. BeneCarminati nei 400m 1'00"31 e Juliette Luisoni 1'03"81. Sui 1500m Marta D'agostino 5'...... una società ternana ad essere protagonista in tutti gli eventi deie a questo punto è concreta ...primati personali e tempo minimo per la qualificazione ai campionati italiani sfiorati da...

CdS Donne: Titolo a Brescia, Sfreccia Pavese Fidal Lombardia

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull'incontro avvenuto ieri sera tra Luciano Spalletti ed Aurelio De Laurentiis.Il Milan rischia seriamente di perdere Rafael Leao per la semifinale di andata di UEFA Champions League contro l’Inter. Diagnosi (quasi) chiara sul futuro del portoghese. Secondo il Corriere dello Spo ...